Определено расписание матчей сборной Беларуси по футболу в квалификации ЧМ

Первый матч в отборе белорусская сборная проведет 27 марта следующего года, когда примет сборную Эстонии. В дальнейшем же предстоит сыграть с бельгийцами (30 марта в гостях, 8 сентября дома), чехами (2 сентября в гостях, 11 октября дома), валлийцами (5 сентября дома, 13 ноября на выезде) и эстонцами (8 октября в гостях).Таким образом, весь основной этап квалификации в европейской зоне уместится с марта по ноябрь 2021 года.Десять победителей отборочных групп напрямую квалифицируются в финальную часть мундиаля. А команды, которые по итогам двухкругового турнира займут вторые позиции в группах, и две лучшие сборные из числа не занявших первое или второе место в отборочной группе, победившие в своих группах Лиги наций, пробьются в плей-офф, где будет образовано три пути по четыре дружины в каждом. По итогам еще три сборные доберутся в финальный раунд мирового первенства, в котором Европу представят 13 дружин.Финальная часть ЧМ с 21 ноября по 18 декабря 2022 года пройдет в Катаре. Участие в финальном турнире примут 32 сборные со всего мира.