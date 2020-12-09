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Определено расписание матчей сборной Беларуси по футболу в квалификации ЧМ

Позавчера состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, по итогам которой, в частности, определилось, что наша команда попала в группу «E» вместе с бельгийцами, валлийцами, чехами и эстонцами. А накануне был утвержден календарь квалификации в зоне УЕФА.


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Первый матч в отборе белорусская сборная проведет 27 марта следующего года, когда примет сборную Эстонии. В дальнейшем же предстоит сыграть с бельгийцами (30 марта в гостях, 8 сентября дома), чехами (2 сентября в гостях, 11 октября дома), валлийцами (5 сентября дома, 13 ноября на выезде) и эстонцами (8 октября в гостях).

Таким образом, весь основной этап квалификации в европейской зоне уместится с марта по ноябрь 2021 года. 

Десять победителей отборочных групп напрямую квалифицируются в финальную часть мундиаля. А команды, которые по итогам двухкругового турнира займут вторые позиции в группах, и две лучшие сборные из числа не занявших первое или второе место в отборочной группе, победившие в своих группах Лиги наций, пробьются в плей-офф, где будет образовано три пути по четыре дружины в каждом. По итогам еще три сборные доберутся в финальный раунд мирового первенства, в котором Европу представят 13 дружин.

Финальная часть ЧМ с 21 ноября по 18 декабря 2022 года пройдет в Катаре. Участие в финальном турнире примут 32 сборные со всего мира.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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