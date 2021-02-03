Определен соперник скопы и горлицы обыкновенной в борьбе за звание птицы 2022 года в Беларуси

Белая лазоревка поборется со скопой и горлицей обыкновенной за звание птицы 2022 года в Беларуси, сообщили в общественном объединении «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).
– Завершилось онлайн-голосование за интернет-кандидата на звание птицы 2022 года, – проинформировали в АПБ. – Победила одна из самых редких представительниц семейства синицевых в Европе – белая лазоревка. Она набрала 203 голоса, всего же в онлайн-голосовании приняло участие 658 человек.
Белая лазоревка поборется за звание птицы 2022 года с пернатыми кандидатами от центрального совета и секретариата ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Члены АПБ будут определять, кто получит этот титул, путем тайного голосования по почте. Они получат бюллетени, отметят свой выбор и отправят их обратно в офис организации.
– В августе соберется комиссия, чтобы вскрыть конверты и подсчитать голоса в присутствии независимых наблюдателей, и этот процесс будет записан на видео, – отметили в АПБ. – Объявление птицы 2022 года состоится в ноябре.
Национальную кампанию «Птица года» АПБ проводит с 2000 года, чтобы привлечь внимание людей к диким птицам Беларуси, их проблемам и необходимости сохранения мест их обитания. Весь 2021 год будут проходить мероприятия, посвященные козодою, к которым смогут присоединиться взрослые и дети, подробности будут опубликованы на сайте АПБ. Ранее символами Беларуси были белый аист, белая трясогузка, иволга, домовый воробей, городская ласточка, бородатая неясыть, чибис, соловей, большая белая цапля, серый гусь, пустельга, большой кроншнеп, черный стриж, удод, кукушка, ушастая сова, хохлатый жаворонок, щегол, большой подорлик и глухарь.
Белая лазоревка – мелкая птица, длина тела составляет 13–14 см, масса — 10–12 г. Окраска спины голубовато-серая, крыльев и хвоста –буровато-синяя, от клюва до глаз проходит голубая полоса. Низ тела и головы белые. Ареал простирается узкой полосой по Центральной Евразии на восток до Приамурья и побережья Японского моря, а на западе ограничен территорией Беларуси. В нашей стране стабильная группировка приурочена к поймам Припяти и ее притокам, отмечены единичные встречи в гнездовой период в Дрогичинском, Жабинковском и Кобринском районах. Белая лазоревка обитает в пойменных лесах с густым подлеском, преимущественно лиственных, в кустарниковых зарослях в долинах больших рек, среди заливных лугов. Выбирает низкие и сырые участки, нередко сильно заболоченные, топкие, густо поросшие тростником, осокой, крапивой. Часто селится среди заросших кустарником низинных болот. В более сухих местностях предпочитает участки лиственного леса, также густо поросшие кустарником. Обитает также в старых заболоченных ольшаниках с густой и высокой травянистой растительностью, дубравах с заболоченными участками вербняков.
Фото: «Ахова птушак Бацькаўшчыны»
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Определен соперник скопы и горлицы обыкновенной в борьбе за звание птицы 2022 года в Беларуси
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