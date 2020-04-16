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  2. Определен порядок взаимодействия центральных таможенных органов ЕАЭС с КНР

Определен порядок взаимодействия центральных таможенных органов ЕАЭС с КНР

Депутаты Палаты представителей рассмотрели вопрос «О ратификации соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР».

Соглашение определяет порядок взаимодействия центральных таможенных органов ЕАЭС и Главного таможенного управления КНР.

Обмен информацией будет осуществляться поэтапно по мере достижения сторонами технической готовности в соответствии с отдельными протоколами. Структура и формат передаваемых сведений определяются с учетом международных стандартов в сфере электронного обмена данными Всемирной таможенной организации и Европейской экономической комиссии ООН.

Стороны договорились, что ограничат доступ третьих лиц к такой информации, также примут меры по недопущению ее неконтролируемого распространения.

Добавим, что данное соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 6 июня 2019 года в целях создания правовой основы для организации сотрудничества сторон.

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