Определен победитель первого детского экономического форума, который проходил в Могилевском районе

В деревне Солтановка Могилевского района вчера впервые прошел детский экономический форум, в котором участвовали ребята из учреждений образования района. Мероприятие – часть программы III Инвестиционного форума «Могилевский район – территория возможностей». Ребята представили свои исследовательские работы в области финансовой грамотности, энергосберегающих технологий, развития агроэкотуризма – всего 11 проектов. Сегодня стали известны победители – Евгений Иванько и Дарья Хацкевич из Дашковской средней школы с квест-игрой по родному агрогородку.

– Мы впервые проводили подобный форум среди самих учащихся, – отмечает начальник отдела по образованию Могилевского райисполкома Наталья Колос. – Ребята из всех 19 школ района прислали свои исследовательские работы. Из них выбрали 11 проектов, которые и презентовали школьники вместе с педагогами. Ребята демонстрировали свои наработки в сфере энергосберегающих технологий, показывали, какой экономический эффект можно получить, к примеру, от использования солнечных батарей. Цель форума – развить у детей финансовую грамотность, поддержать их интересные идеи и начинания.

Кадинская школа, к примеру, представила проект по финансовой грамотности «Финклуб». В ее основе методика «равный помогает равному», когда старшеклассники на понятном языке объясняют детям помладше, как обращаться с деньгами, экономить, просчитывать денежный эффект от той или иной работы. У проекта даже есть страничка в социальных сетях. Ученики Романовичской школы удивили своими авторскими играми. Одна из них – развивашка для дошколят от 3 до 6 лет, которая учит раздельному сбору мусора, развивает мелкую моторику. Идею смело можно внедрять в образовательный процесс.

Особенность детского экономического форума в том, что победителя определяют сами ребята – голосуют за понравившийся проект. В итоге первое место и денежный приз от спонсоров – ЗАО «Серволюкс Агро» –у школьников Дашковской СШ Евгения Иванько и Дарьи Хацкевич. Ребята предложили изучать историю родного агрогородка через квест-игру, которая будет проходить по его самым интересным местам: особняку помещиков Жуковских, Дашковскому парку – памятнику ландшафтной архитектуры XVIII столетия, стеле, установленной в честь воинов 385-й Кричевской орденов Красного Знамени и Суворова 2-й степени стрелковой дивизии. Ребята даже просчитали экономический эффект экскурсионного маршрута: прибыль за месяц при проведении 8 экскурсий (двух в неделю) составит 83 рубля 20 копеек. Деньги могут идти в копилку школы. Проект будет поддержан Могилевским райисполкомом.

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