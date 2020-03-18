Определен перечень организаций для строительства в городах-спутниках Минска

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2020 г. № 148 утвержден перечень генеральных проектных, подрядных организаций для строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и благоустройства в городах-спутниках Минска, сообщает Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.





В частности, в данный перечень вошло строительство таких объектов, как поликлиника в Смолевичах, общеобразовательная школа по генеральному плану № 35 в северо-западной части этого же города, детское дошкольное учреждение в районе улицы Зеленой в Фаниполе Дзержинского района, детский сад в поселке Дружный Пуховичского района, возведение больницы с поликлиникой в Заславле и другие.

В соответствии с документом для проектирования объектов определены такие проектные организации, как ОАО «Институт Белгоспроект», КУП «Институт Борисовпроект», КУП «Минскоблдорстрой, УП «Минскпроект», РУП «Белэнергосетьпроект», филиал «Энергопроект» ОАО «Западэлектросетьстрой».

Среди генеральных подрядных организаций — ОАО «СУ-153» Борисова, ОАО «Полесьежилстрой», ОАО «ПМК-72» Смолевичского района, КУП «Минскоблдорстрой», ОАО «Дзержинское домостроительное управление», ОАО «МАПИД», ОАО «Стройтрест № 4» и другие.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.