Оппозиция вышла на митинг в поддержку Саакашвили в Тбилиси

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Акция проходит в двух местах Тбилиси одновременно: митингующие намерены дойти до зданий министерств юстиции и здравоохранения. Они заявляют, что именно эти два ведомства отвечают за здоровье и безопасность Саакашвили. Митинг носит мирный характер. Демонстранты заявляют, что будут проводить манифестации ежедневно.За несколько часов до начала этого митинга оппозиционная партия «Гирчи – больше свободы» устроила акцию протеста: члены партии заблокировали автомобилями входы в здания службы госбезопасности в разных городах Грузии. Полиция эвакуировала машины и задержала их владельцев.Напомним, что Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политик объявил голодовку. После того как он продержал ее определенное время, в связи с опасением за ухудшение его здоровья экс-президента перевели в тюремную больницу. Саакашвили согласился прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую клинику.Против Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел.