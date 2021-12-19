Оппозиция в Хорватии завершила сбор подписей граждан для референдума об отмене ковид-паспортов

Оппозиционная в Хорватии партия «Мост» закончила сбор подписей граждан страны для организации референдума по вопросу отмены ковид-паспортов и передачи полномочий о введении или отмене ограничительных мер против COVID-19 от Национального штаба гражданской защиты парламенту республики. Подробности приводит ТАСС.
Как уточнил депутат хорватского парламента от партии «Мост» Никола Грмоя, по предварительным данным, политической силе удалось собрать необходимое количество подписей. Сейчас, по словам депутата, идет подсчет собранных подписей. Отметим, что нужно набрать 369 тысяч голосов граждан в поддержку инициативы о референдуме.
Оппозиция нацелена на противодействие антиковидным мерам руководства Хорватии, которые по ее оценке, ограничивают права и свободы человека.
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