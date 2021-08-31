Оппозиция не понимает, за кого ей выступать в Афганистане – Тур

Таким мнением поделился сегодня в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" политический обозреватель телеканала ОНТ Игорь Тур.
– Некоторые медиа, как только обострилась ситуация в Афганистане, мне кажется, до конца не поняли, за кого они. С одной стороны, американцы покидают территорию. Значит, талибы – противники. С другой – американцы еще не оставили территорию Афганистана, но уже некие переговоры с талибами ведут. В Европе единого мнения о том, как они относятся к талибам, тоже нет. Одни говорят, что это террористы, другие – что вынуждены с ними сотрудничать. Что касается тех ребят, которые "бомбили" по повестке Беларуси прошлым летом, они совершенно не понимают, что происходит в Афганистане. Там нет понимания политических процессов. Чтобы понять, что происходит в Афганистане, нужно изучить историю этого региона и двадцатилетнего присутствия там США. Для этого нужного много чего прочесть, в Польше этого не делают, – высказался журналист.
Он также отметил: на этом фоне позиции Джо Байдена все хуже. В повестку ворвался Дональд Трамп.
– Сейчас Вашингтону будет не до Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии. У них своих проблем выше крыши, – добавил Игорь Тур.