К Дню белорусской науки проект «Наукомания» на «Беларусь 3» готовит специальный выпуск

Специальный выпуск «Наукомании» к Дню белорусской науки выйдет в субботу на «Беларусь 3» в 14:15.

Ежегодно Национальная академия наук Беларуси проводит конкурс «Топ‑10», отмечая наградой самые значимые открытия в отечественной науке. Этот сезон не стал исключением. В начале января бюро президиума НАН опубликовало результаты деятельности ученых в области фундаментальных и прикладных исследований за 2020‑й. Победителями конкурса стали авторские коллективы и коллективы ученых, представители которых заглянут завтра в студию «Наукомании».Так, одним из гостей будет генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Александр Тузиков. Екатерина Бирецкая анонсирует:К некоторым лауреатам конкурса корреспонденты программы заглянули в лаборатории и на рабочие места. Вместить все десять прорывных разработок прошлого года в 26‑минутную передачу, признается Екатерина Бирецкая, непросто, но хронометраж диктует свои условия.Главный миф, который авторам проекта приходится развеивать уже пять лет, заключается в том, что научный мир — это якобы крайне закрытое сообщество, куда пускают далеко не всех.— заявляет Екатерина Бирецкая, —