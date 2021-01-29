К Дню белорусской науки проект «Наукомания» на «Беларусь 3» готовит специальный выпуск

Ежегодно Национальная академия наук Беларуси проводит конкурс «Топ‑10», отмечая наградой самые значимые открытия в отечественной науке. Этот сезон не стал исключением. В начале января бюро президиума НАН опубликовало результаты деятельности ученых в области фундаментальных и прикладных исследований за 2020‑й. Победителями конкурса стали авторские коллективы и коллективы ученых, представители которых заглянут завтра в студию «Наукомании».
Так, одним из гостей будет генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Александр Тузиков. Екатерина Бирецкая анонсирует:
— Доступным языком Александр Васильевич расскажет нашим зрителям о том, как компьютерный скрининг и молекулярное моделирование помогли ученым обнаружить соединение, блокирующее коронавирусную инфекцию. Тема сейчас, конечно, суперактуальная. Соответственно, мы поговорим с ним о том, как совместная разработка двух институтов — проблем информатики и биоорганической химии — поможет ученым в создании уже не вакцины, а лекарства от COVID‑19.
Заглянет на телевизионный огонек и представитель Института биоорганической химии НАН, доктор химических наук, профессор Игорь Михайлопуло. Весь прошлый год ученые института работали над обнаружением феномена ускорения фосфоролиза нуклеозидов. Исследование серьезнейшее: оно поможет в создании эффективных противоопухолевых препаратов.
Также ждем в студии доктора биологических наук, профессора, лауреата Государственной премии Анатолия Зинченко. Анатолий Иванович заведует лабораторией молекулярной биотехнологии в Институте микробиологии НАН. С ним мы поговорим о создании биопрепаратов нового поколения. С одной стороны, тема сложнейшая. С другой — наши гости умеют рассказывать даже о сложных темах так понятно и просто, что кажется, будто постичь специфику работы в этой области может чуть ли не любой.
Поэтому я всегда говорю: главная гордость нашей науки — это люди. Пока есть такие ученые, наука будет развиваться, можете не сомневаться.
Специальный выпуск «Наукомании» к Дню белорусской науки выйдет в субботу на «Беларусь 3» в 14:15.К некоторым лауреатам конкурса корреспонденты программы заглянули в лаборатории и на рабочие места. Вместить все десять прорывных разработок прошлого года в 26‑минутную передачу, признается Екатерина Бирецкая, непросто, но хронометраж диктует свои условия.
Главный миф, который авторам проекта приходится развеивать уже пять лет, заключается в том, что научный мир — это якобы крайне закрытое сообщество, куда пускают далеко не всех.
— Так вот, аудитория, которая с нами с первого выпуска «Наукомании», в этот миф о недосягаемости ученых давно не верит, — заявляет Екатерина Бирецкая, — потому что в каждой программе мы не только показываем, над чем трудятся наши исследователи, но и доказываем: их разработки совсем рядом с нами, в реальной жизни.
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