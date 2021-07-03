Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Оползень сошел в центральной части Японии, 20 человек пропали без вести

Оползень сошел в центральной части Японии, 20 человек пропали без вести

Оползень сошел сегодня в японском городе Атами (префектура Сидзуока). В результате чего примерно двадцать человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.

Иллюстративное фото

На место схода оползня направили спасателей. Местные власти также обратились за помощью к Силам самообороны.

В центральных и восточных регионах Японии несколько дней наблюдаются сильные ливни. В отдельных районах за минувшие двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В ночь на 3 июля в столице планируется нанесение дорожной разметки в семи местах
К месту и времени – «Белвитунифарм» подарил автомобиль «медпомощь» сельской амбулатории
Оползень сошел в центральной части Японии, 20 человек пропали без вести
Беларусь празднует День Независимости
Эксперт заявил, что вакцины от COVID-19 эффективны, несмотря на мутации вируса
Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на торжественном собрании 2 июля 2021 года
Посольство Беларуси в Азербайджане провело ряд акций по случаю Дня Независимости
Девушка уморительно провалила тест на доверие, от чего даже парень был в недоумении (Видео)
Делегация сербского института по семеноводству осенью планирует посетить Беларусь
За сутки в Великобритании зафиксировали более 27 тысяч случаев коронавируса
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Психология Великой Победы
Посол Брылев: межгосударственный диалог Беларуси и Сербии будет укрепляться
Грузовой самолет Boeing 737 упал в море у побережья Гонолулу
Гороскоп на 4 июля
Почетный консул Беларуси в болгарском городе Пловдив Красимир Шалев вступил в должность
В Боснии и Герцеговине впервые отметили День Независимости Беларуси
Посол Беларуси принял участие в церемонии завершения обучения курсантов Высшей школы безопасности и обороны Сербии
Жук: стыд и Запад - понятия абсолютно разновекторные
Сборная Испании первой пробилась в полуфинал Евро-2020
Фотофакт. В Витебске прошел "День вышиванки"
Китай поставил другим странам более 480 млн доз вакцин от коронавируса
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Космос для всех
Григорий Азарёнок: «змагарам» никогда не победить ни Президента, ни его сторонников
Заболеваемость COVID-19 в мире в июне упала почти в 1,5 раза
Мужская сборная Беларуси по волейболу занимает 43-е место в рейтинге FIVB
Чайчиц: важно помнить, какой ценой нам досталась независимость
Более 1 млн человек пострадали из-за наводнений на юго-востоке Китая
Нардеп Украины: Лукашенко – лидер не просто нации, а всего постсоветского пространства
Определены действия нотариуса при представлении интересов заявителя в организации по госрегистрации
Футболисты "Минска" и "Сморгони" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
Фотофакт: выставка живописи Анатолия Желудко открылась в Бресте
Пловец Иван Шамшурин установил национальный рекорд на дистанции 200 м баттерфляем
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Внутри нас
Войска США покинули Баграм – крупнейшую авиабазу Афганистана
Фотофакт. В Пекине с размахом отпраздновали столетие Коммунистической партии
Названы напитки, которыми невозможно утолить жажду
Лукашенко: в политической блокаде мы найдем новые возможности для экономического и технологического развития
В Бресте ярким молодежным флешмобом отметили "Дзень вышыванкі"
Врач объяснил, какое количество родинок на теле увеличивает риск развития опасного заболевания
Лукашенко об организаторах терактов: они перешли черту
Лукашенко поименно перечислил планировавших переворот террористов
Лукашенко – ветеранам: не сомневайтесь, вашу Великую Победу мы не отдадим
Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азарёнка
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Цена суверенитета
Лукашенко: уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты
Лукашенко: мы продолжим наш исторический путь. Сделаем все, чтобы сохранить независимость родной земли
В Гомеле появился «Зеленый лабиринт»
Авторы