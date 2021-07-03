Оползень сошел сегодня в японском городе Атами (префектура Сидзуока). В результате чего примерно двадцать человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.
Иллюстративное фото
На место схода оползня направили спасателей. Местные власти также обратились за помощью к Силам самообороны.
В центральных и восточных регионах Японии несколько дней наблюдаются сильные ливни. В отдельных районах за минувшие двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков.
Фото: pixabay.com
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Оползень сошел в центральной части Японии, 20 человек пропали без вести
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