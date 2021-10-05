Оползень повредил 20 домов в одном из сел Сочи

– уточнили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Отмечается, что в результате схода оползня никто не пострадал. Общее число эвакуированных составило 28 человек, в том числе 15 из них размещены в санатории, остальные остались у родственников.Напомним, ранее в пресс-службе администрации Сочи отмечали, что восемь частных домов и дорога оказались в зоне оползня в селе Сергей-Поле в Сочи. На месте развернут городской оперативный штаб, работу которого организует глава администрации Алексей Копайгородский.В пресс-службе администрации города сообщили, что 4 и 5 октября в Сочи было зарегистрировано выпадение большого количества осадков. Сильные ливни стали причиной нарушения функционирования транспортной инфраструктуры, а также подтоплений придомовых территорий.