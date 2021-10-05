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  2. Оползень повредил 20 домов в одном из сел Сочи

Оползень повредил 20 домов в одном из сел Сочи

В селе Сергей-Поле в Сочи в результате схода оползня повреждены 20 жилых домов. Местные жители эвакуированы, они временно будут проживать в санатории, передает ТАСС.


– В результате обильных осадков в Лазаревском внутригородском районе, в селе Сергей-Поле, произошла подвижка грунта, в результате случилось смещение 20 жилых домов и участка дороги в коттеджном поселке села Сергей-Поле на улице Новошкольной. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта. Из 20 поврежденных домов восемь заселены. Спланировано размещение эвакуированных жителей поселка в санатории, – уточнили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в результате схода оползня никто не пострадал. Общее число эвакуированных составило 28 человек, в том числе 15 из них размещены в санатории, остальные остались у родственников.

Напомним, ранее в пресс-службе администрации Сочи отмечали, что восемь частных домов и дорога оказались в зоне оползня в селе Сергей-Поле в Сочи. На месте развернут городской оперативный штаб, работу которого организует глава администрации Алексей Копайгородский.

В пресс-службе администрации города сообщили, что 4 и 5 октября в Сочи было зарегистрировано выпадение большого количества осадков. Сильные ливни стали причиной нарушения функционирования транспортной инфраструктуры, а также подтоплений придомовых территорий.
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Фото: РЕЙТЕР
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