Оплатить проезд смартфоном теперь можно во всех столичных трамваях

С сегодняшнего дня во всех минских трамваях оплатить проезд можно с помощью смартфона, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.





Чтобы воспользоваться этой возможностью, пассажиру необходимо скачать в GooglePlay или AppStore приложение «TIX» и привязать к нему свою банковскую карту (Visa, MasterCard или БЕЛКАРТ).

Оплатить проезд можно еще на остановке, когда нужный транспорт только подъезжает. «В приложении отобразятся номер маршрута и предложение произвести оплату», – рассказали в мэрии.

Кроме того, в приложении можно приобрести билет, а затем, оказавшись в салоне, выбрать кнопку «Оплатить» напротив нужного номера вашего транспорта.

Сервис представлен на русском, белорусском, английском и польском языках.

С 4 мая TIX работает и в автобусных маршрутах №1 и № 100.

Фото: Мингорисполком



