Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Оператор ВМР направит на объекты сортировки и использования отходов порядка 73 миллионов рублей

Оператор ВМР направит на объекты сортировки и использования отходов порядка 73 миллионов рублей

Использование ТКО вырастет в стране на 64 процента – об этом недавно заявил на ведомственной коллегии министр ЖКХ Андрей Хмель.


Директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич детализировала, за счет каких мероприятий возрастет использование коммунальных отходов в ближайшие пять лет.

– По сравнению с 2015 годом уровень использования ТКО увеличился почти на 10 процентов. Объемы сборов вторичных материальных ресурсов за пять лет возросли более чем на 30 процентов. Этому способствовало инвестирование в сферу обращения с ВМР и ТКО в размере более 212 миллионов рублей. Половина этих средств пошла на развитие инфраструктуры сбора коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов. Динамично развивалось это направление в Гомельской и Могилевской областях. Вторая часть инвестиций была направлена на реализацию крупных проектов. Это строительство мусоросортировочных заводов в Минске и Витебске, модернизация мусороперерабатывающего завода в Бресте, развитие станций переработки макулатуры в Слониме и Шклове, отходов пластмасс в Борисове, Новополоцке и Гродно. В прошлом году было начато строительство завода в Гродно по производству стеклянной тары из отходов стекла. Практически завершен объект по сжиганию RDF-топлива на ОАО «Красносельскстройматериалы».

По словам  директора оператора вторичных материальных ресурсов, начато создание объекта по компостированию органических отходов в столице. В каждом районе страны должны появиться спецплощадки по компостированию. Пока такие имеются в 54 районах. В этом году запланировано использовать более 150 тысяч тонн компоста.

– Рост использования ТКО до 64 процентов возможен за счет внедрения технологий промышленной переработки, получения RDF-топлива, компостирования органики и также строительства в Минске объекта по энергетическому использованию отходов. К 2025 году появятся 16 региональных комплексов для сортировки и использования ТКО и полигоны для их захоронения. В этом году будут построены 4 таких линии в Барановичах, Орше, Новополоцке и Бобруйске. Необходимо завершить объект по производству из отходов RDF-топлива в Гродно. На эти цели будет направлено порядка 73 миллионов рублей средств оператора, – добавила Наталья Гринцевич.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
На белорусском полюсе холода греются музыкой и частушками
Алёна Красовская — о гражданской позиции, помощи людям и травле коммерсантов
В Эстонии выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса
Общий экономический эффект — около миллиарда рублей и более 700 новых высококвалифицированных рабочих мест: команда лауреатов Госпремии-2020 — о своих прорывных разработках
Как Минск чистят от снега
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Новой Каледонии в Тихом океане
Беларусь в центре геополитического процесса от Лиссабона до Владивостока
В Ошмянском районе при пожаре в жилом доме погибли два человека
Эксперт: Мировому сообществу придется считаться с суверенитетом и независимостью Беларуси
Лесничий Лельчицкого опытно-производственного лесничества Николай Полын — об атмосфере форума и запомнившихся предложениях
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стареть больно
Банк развития профинансирует отдельные инвестпроекты в рамках реализации программы «Аграрный бизнес»
Дубровенская райбольница снова работает в штатном режиме
Сегодня открывается XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка
20 февраля пройдут прямые телефонные линии с представителями руководства регионов
Лукашенко направил приветствие участникам XXVIII Минской международной книжной выставки‑ярмарки
Серфер не заметил акулу и прыгнул в воду рядом с ней (Видео)
Мужчина за бесценок купил картину на барахолке, а она оказалась сокровищем
Стоимость биткоина достигла $52 тыс.
Футболисты "Порту" выиграли у "Ювентуса" в матче 1/8 финала ЛЧ
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Иране
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Флаг отмороженных
Гороскоп на 19 февраля
В мире за сутки выявлено более 348 тыс. случаев заражения коронавирусом
"Мешков Брест" проиграл гандболистам "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов
Сверхскоростной интернет, умные дома, использование информационных технологий в промпроизводстве — как будет развиваться связь до 2025 года
Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли столичный "Строитель" в матче чемпионата Беларуси
Дискуссионные площадки по следам Всебелорусского народного собрания пройдут в БГУКИ
Минский зоопарк в День защитников Отечества организует бесплатный вход для военнослужащих
В связи с резким похолоданием: в Минжилкомхозе объяснили, почему изменились цифры в январских жировках
На проспекте Независимости в Минске столкнулись пять авто
КГК проведет горячую линию на тему сверхнормативного строительства и капремонта в Минске
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Судьба Плохиша
Вакцинация "Спутником V" в Венесуэле начнется 18 февраля
Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в 2020 году экспортировали продукцию в 65 стран
Данилович: в основе согласия в обществе должен быть такой праздник, как День народного единства
В литовских пунктах пропуска остановлено оформление
Международный договор о научно-техническом сотрудничестве предложили разработать в ЕАЭС
У любителей кофе выявили изменения мозга
Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Знаменитый повар поделился рецептом идеального картофеля по-деревенски
Председатель Улуковского сельского Cовета депутатов Гомельского района убедилась: землякам близки и понятны все поднятые Президентом проблемы
Тяжелое течение коронавирусной инфекции связали с нарушением зрения
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Коронавирус, образование и Мальдивы
В Козловщине завершается реализация программы по благоустройству и развитию малых населенных пунктов
Фотофакт: десантники проводят огневую и тактическую подготовку под Брестом
Супруга Елизаветы II госпитализировали
Авторы
СКАНИРУЙТЕ