Оператор ВМР направит на объекты сортировки и использования отходов порядка 73 миллионов рублей

Использование ТКО вырастет в стране на 64 процента – об этом недавно заявил на ведомственной коллегии министр ЖКХ Андрей Хмель.
Директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич детализировала, за счет каких мероприятий возрастет использование коммунальных отходов в ближайшие пять лет.
– По сравнению с 2015 годом уровень использования ТКО увеличился почти на 10 процентов. Объемы сборов вторичных материальных ресурсов за пять лет возросли более чем на 30 процентов. Этому способствовало инвестирование в сферу обращения с ВМР и ТКО в размере более 212 миллионов рублей. Половина этих средств пошла на развитие инфраструктуры сбора коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов. Динамично развивалось это направление в Гомельской и Могилевской областях. Вторая часть инвестиций была направлена на реализацию крупных проектов. Это строительство мусоросортировочных заводов в Минске и Витебске, модернизация мусороперерабатывающего завода в Бресте, развитие станций переработки макулатуры в Слониме и Шклове, отходов пластмасс в Борисове, Новополоцке и Гродно. В прошлом году было начато строительство завода в Гродно по производству стеклянной тары из отходов стекла. Практически завершен объект по сжиганию RDF-топлива на ОАО «Красносельскстройматериалы».
По словам директора оператора вторичных материальных ресурсов, начато создание объекта по компостированию органических отходов в столице. В каждом районе страны должны появиться спецплощадки по компостированию. Пока такие имеются в 54 районах. В этом году запланировано использовать более 150 тысяч тонн компоста.
– Рост использования ТКО до 64 процентов возможен за счет внедрения технологий промышленной переработки, получения RDF-топлива, компостирования органики и также строительства в Минске объекта по энергетическому использованию отходов. К 2025 году появятся 16 региональных комплексов для сортировки и использования ТКО и полигоны для их захоронения. В этом году будут построены 4 таких линии в Барановичах, Орше, Новополоцке и Бобруйске. Необходимо завершить объект по производству из отходов RDF-топлива в Гродно. На эти цели будет направлено порядка 73 миллионов рублей средств оператора, – добавила Наталья Гринцевич.
Фото: БЕЛТА
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Оператор ВМР направит на объекты сортировки и использования отходов порядка 73 миллионов рублей
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