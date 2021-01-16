Оператор ОНТ Янковский: любая работа не останется незамеченной, если выполнять ее достойно

Такое мнение корреспонденту sb.by высказал оператор телеканала ОНТ Сергей Янковский, которому была объявлена Благодарность Президента:



– Эта награда для меня очень весомая. Оператор не всегда заметен, это не тот человек, который у зрителя на виду. Мой пример показывает, что любая работа важна и не останется незамеченной, если стараться и выполнять ее достойно.



Сергей Янковский подчеркивает: снимать Главу государства – работа сложная.



– Она ответственная. Требует максимальной собранности, концентрации внимания. Нужен не только опыт, важна и определенная интуиция.