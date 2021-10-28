Оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил проходит на Обуз-Лесновском полигоне

В мероприятии принимают участие руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей и другие должностные лица.Целью сбора стала выработка единых подходов к обучению должностных лиц с учетом направленности подготовки Вооруженных Сил, организации повседневной деятельности в ходе решения поставленных задач в новом учебном году.– говорится в сообщении.Второй этап – теоретический. В ходе него будет выработано единое понимание общего порядка организации и проведения мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил), решения задач всестороннего обеспечения в новом учебном году.Отмечается, что в конце сбора пройдет заседание коллегии Министерства обороны, в ходе которого будут подведены итоги подготовки Вооруженных Сил в 2020/2021 учебном году, а также поставлены задачи на 2021/2022 учебный год.