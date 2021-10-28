Оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил проходит на Обуз-Лесновском полигоне

На полигоне Обуз-Лесновский под руководством министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина проходит оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
В мероприятии принимают участие руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей и другие должностные лица.
Целью сбора стала выработка единых подходов к обучению должностных лиц с учетом направленности подготовки Вооруженных Сил, организации повседневной деятельности в ходе решения поставленных задач в новом учебном году.
– Сбор проходит в два этапа. В рамках первого, практического, участники ознакомятся с наиболее проблемными вопросами подготовки по предназначению и других направлений повседневной деятельности войск, выявленными в течение учебного года, и различными вариантами их решения. Участники сбора смогут ознакомиться с особенностями организации тылового обеспечения подразделений в различных условиях обстановки, с особенностями действий специальных подразделений, функционированием системы охраны и обороны различных объектов и другими вопросами жизнедеятельности войск, – говорится в сообщении.
Второй этап – теоретический. В ходе него будет выработано единое понимание общего порядка организации и проведения мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил), решения задач всестороннего обеспечения в новом учебном году.
Отмечается, что в конце сбора пройдет заседание коллегии Министерства обороны, в ходе которого будут подведены итоги подготовки Вооруженных Сил в 2020/2021 учебном году, а также поставлены задачи на 2021/2022 учебный год.