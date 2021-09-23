"Дети становятся более сознательными" – вместе с оперативниками сходили в рейд по поиску наркотиков в студенческое общежитие

Главная цель рейда в усиленном составе – показать, что милиция никогда не оставит тему потребления и распространения наркотиков без внимания, даже наоборот – бросит на решение проблемы все силы. Ну и, конечно, привлечь к вопросу дополнительное внимание общественности.

К сотрудникам Фрунзенского РУВД – инспектору ИДН Виктории Рудой и оперативнику наркоконтроля – присоединились инспектор-кинолог питомника ПСРС ГУВД Минска Денис Демьянов с овчаркой по кличке Мэрс. За вечер они побывали в трех общежитиях, где живут приезжие учащиеся Минского государственного колледжа технологии и дизайна легкой промышленности и филиала "Индустриально-педагогический колледж". Для рейда выбрали обычный будний день среди недели, когда ребята точно должны быть в комнатах.

– Надо понимать, что учащиеся колледжа, которым в основном 15–17 лет, – это все еще дети, – подчеркнула инспектор ИДН Виктория Рудая. – Они только что покинули стены школы и очень хотят показать свою самостоятельность, попробовать то, что запрещали родители и учителя. К сожалению, иногда выбор падает на алкоголь или наркотики.

Сразу же, постучавшись в дверь и предупредив, что пришли с четвероногим напарником, милиционеры беседовали с подростками о вреде наркотиков и ответственности, которая наступает за незаконные действия с запрещенными веществами. Мэрс, специально натренированный на поиск запрещенных веществ, тем временем внимательно обнюхивал кровати, шкафы, тумбочки – те места, где с большей долей вероятности могли лежать свертки с психотропами.





– Мы не хотели напугать ребят – ни собакой, ни сроками, – сделал акцент инспектор-кинолог Денис Демьянов. – Ставка была на эффект неожиданности и нетрадиционность рейда. Такой визит точно запомнится детям, они расскажут о нем родителям, друзьям, одногруппникам. Фактически сами станут субъектами профилактики. И пять раз подумают, прежде чем попробовать наркотик или устроиться закладчиком в какой-нибудь наркомаркет.

К слову, в общежитие колледжа технологии и дизайна легкой промышленности правоохранители заглянули не случайно: в августе задержали его учащуюся, которая подрабатывала "минером" интернет-магазина психотропов. Коллеги не исключали, что не одной ей весной прислали сообщение с предложением "получить легких денег". Сейчас 17-летняя минчанка ожидает суда.

Пока собака работала, учащиеся могли задавать милиционерам любые вопросы и получали понятные ответы. Но пообщаться было не так много времени – обученный питомец меньше чем за минуту обнюхивал одну за другой комнаты и давал неизменный вердикт: ничего.





Итоги рейда подвел оперуполномоченный Фрунзенского РУВД:

– Мы рады, что не нашли у подростков ничего запрещенного. Значит, профилактика работает, дети становятся более сознательными. Они начинают понимать: бояться нужно не сурового наказания, а последствий для своего здоровья, будущего. Наркоманы, которые вошли в систему (употребляют дозу регулярно и постоянно ее увеличивают), испытывают страшные муки ломки, постоянную слабость. И чем дальше – тем хуже. А закладчиков и наркодилеров вместо учебы, работы, веселых встреч с друзьями ждут годы, проведенные в местах лишения свободы. Наркотики всегда несут только неприятности.

Фото: ИДН Фрунзенского РУВД Минска.

