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Оперативная группа во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ, посетила участок таджикско-афганской границы

8 июля опергруппа, возглавляемая начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым, совершила облет участка таджикско-афганской границы. Об этом сообщается на официальном сайте ОДКБ.


Они посетили 9 погранотряд («Калай-Хумб»). На местности группа офицеров ознакомилась с порядком обеспечения охраны таджикско-афганской границы военнослужащими Пограничных войск Республики Таджикистан, укомплектованностью подразделений личным составом, вооружением и специальной техникой. Был изучен порядок взаимодействия с подразделениями Вооруженных Сил Республики Таджикистан, выделенными для усиления охраны государственной границы.

Офицеры обследовали район границы Таджикистана, где был зафиксирован наиболее многочисленный переход со стороны Афганистана военнослужащих правительственных войск Исламской Республики Афганистан с оружием (более 200 военнослужащих).


Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров высоко оценил степень готовности подразделений Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан к обеспечению безопасности на таджикско-афганской границе.


Посещение участка таджикско-афганской границы дало возможность оперативной группе объективно оценить состояние дел на местности и способствовало выработке объективных предложений по снижению напряженности на таджикско-афганской границе и подготовке предложений по совместным мерам в формате ОДКБ. 




Фото ОДКБ
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