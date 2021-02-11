ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть

Понижение прогноза во многом связано с локдаунами и другими ограничительными мерами во время пандемии коронавируса в разных странах.В 2020 году пандемия обрушила спрос на нефть на 9,7 млн баррелей в сутки – до 90,3 млн баррелей в сутки. ОПЕК ждет начала его восстановления во второй половине 2021 года. ТАСС сообщило, что страны Организации в январе 2021 года нарастили добычу нефти на 181 тыс. баррелей в сутки.