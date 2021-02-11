Согласно февральскому отчету ОПЕК глобальный спрос на нефть в текущем году вырастет на 5,8 млн баррелей в сутки – до 96,1 млн баррелей в сутки. Это на 100 тысяч баррелей в сутки ниже предыдущей оценки, уточняет ТАСС.
Понижение прогноза во многом связано с локдаунами и другими ограничительными мерами во время пандемии коронавируса в разных странах.
В 2020 году пандемия обрушила спрос на нефть на 9,7 млн баррелей в сутки – до 90,3 млн баррелей в сутки. ОПЕК ждет начала его восстановления во второй половине 2021 года. ТАСС сообщило, что страны Организации в январе 2021 года нарастили добычу нефти на 181 тыс. баррелей в сутки.
Опубликовано:
787
ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР