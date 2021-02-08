ОПЕК может созвать встречу в честь 60-летия в мае 2021 года

Встреча в честь 60-летия ОПЕК может пройти в Багдаде во второй половине мая, если полетные ограничения к тому моменту снимут.- сообщается в письме министра нефти Ирака Ихсана Абдель Джабера, адресованном генсеку ОПЕК.Во многом успешному проведению мероприятия может поспособствовать массовая вакцинация от коронавируса в ряде стран.