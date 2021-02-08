Организация стран-экспортеров нефти отметила шестидесятилетний юбилей в сентябре 2020-го, однако встречу по данному поводу тогда не смогли провести из-за эпидемиологических ограничений. Ее перенесли на февраль. Сейчас же есть вероятность, что мероприятие отложат до мая, передает ТАСС.
Встреча в честь 60-летия ОПЕК может пройти в Багдаде во второй половине мая, если полетные ограничения к тому моменту снимут. «Из-за неопределенностей с новыми ограничениями <…> мы не сможем организовать эту встречу и предлагаем провести ее во второй половине мая 2021 года в Багдаде», - сообщается в письме министра нефти Ирака Ихсана Абдель Джабера, адресованном генсеку ОПЕК.
Во многом успешному проведению мероприятия может поспособствовать массовая вакцинация от коронавируса в ряде стран.
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ОПЕК может созвать встречу в честь 60-летия в мае 2021 года
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Фото: РЕЙТЕР