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  2. ОПЕК+ близка к сделке — Трамп

ОПЕК+ близка к сделке — Трамп

Президент США Дональд Трамп обсудил с главой России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом пути нормализации работы нефтяной отрасли. Страны ОПЕК+, по словам Трампа, приблизились к достижению договоренностей по объемам добычи нефти.


"У нас был большой разговор по поводу добычи нефти и ОПЕК, а также способов, с помощью которых мы можем сделать так, чтобы наша промышленность хорошо себя чувствовала, чтобы у нефтяной промышленности дела были лучше, чем сейчас", — сказал на брифинге в Белом доме президент США.

Нефть «добывают в таких объемах, что никто уже не знает, что с ней делать», заявил Трамп. "Честно говоря, не хватает даже места для ее хранения. Наши хранилища сейчас заполнены". Трамп добавил, что намерен продолжить переговоры по объемам добычи нефти, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки с мая по конец июня. Однако при обсуждении индивидуальных квот Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки и покинула встречу. Переговоры будут продолжены сегодня.

В конце марта, напомним, истекла предыдущая договоренность ОПЕК+, из-за разногласий России и Саудовской Аравии продлить ее не удалось, что обвалило цены на нефть, которая впервые за 20 лет дешевела до 22 долларов за баррель.

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Фото: РЕЙТЕР
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