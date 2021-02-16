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Опасные детские игрушки продавали в Гродненской области

В Гродненской области в продаже обнаружили опасные детские игрушки, сообщили БЕЛТА в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Не соответствующие требованиям техрегламента Таможенного союза "О безопасности игрушек" детские погремушки российского производства STELLAR выявили во время проверки в одном из магазинов Островца.

"В соответствии с нормами технического регламента игрушка и ее составные части, включая крепежные детали, должны выдерживать механические нагрузки, возникающие при использовании игрушки. При этом она не должна разрушаться и должна сохранять свои потребительские свойства. Доступные кромки, острые концы, крепежные детали, углы, выступы и крепления игрушек должны исключать риск травмирования ребенка", - рассказали в инспекции Госстандарта.

Погремушки испытали. При ударе они разрушились, появилось много мелких осколков, на кромках образовались зазубрины, что, конечно, недопустимо.

По результатам проверки импортерам направлены предписания об изъятии из обращения опасной продукции. Государственный комитет по стандартизации выдал предписания на запрет ввоза и обращения опасной продукции. Кроме того, на территории страны прекращено действие сертификата соответствия, которым сопровождалась эта продукция.

Информацию об опасной продукции и прекращении действия документов о подтверждении соответствия на территории Беларуси можно получить на официальном сайте Госстандарта, а также на канале Госстандарта "Безопасность и качество" (@gosstandartby) в Telegram.


По материалам БЕЛТА

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