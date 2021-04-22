Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман рассказал, опасен ли для сердца сон на левом боку. Его слова передает rg.ru.
Не будем держать интригу: медик утверждает, что такое положение не нанесет вреда сердцу.
«На левом боку спать неопасно. Сердце находится за каркасом из ребер. То есть у вас есть жесткая коробка, которая защищает сердце. И когда вы лежите на правом боку, на левом боку, на спине, на него ничего давить не может», – объяснил специалист.
Фото: pixabay.com
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Опасно ли для сердца спать на левом боку? Ответил кардиолог
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