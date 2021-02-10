Современная диагностика невозможна без использования рентгена, особенно если нужно обнаружить патологии опорно-двигательного аппарата, соединительных и мягких тканей, внутренних органов. Многие мамы с тревогой отправляют своих детей на подобную процедуру, так как считают, что облучение может быть опасно для малыша. В программе "Жить здорово" врачи обсудили эту тему и успокоили родителей.
– Страх, который существует перед облучением, мы называем банановым эквивалентом. Количество облучения, которое вы получаете при рентгене руки, соответствует тому, что вы съедите десять бананов и получите ровно такую же эквивалентную дозу. Это первое. А второе – мы делаем рентген только тогда, когда это требует медицинская ситуация. Врачи никогда не будут действовать во вред, поэтому необходимо всегда следовать рекомендациям специалистов, – сказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева дополнила слова своего коллеги:
– Пожалуйста, слушайте доктора и делайте рентгеновские процедуры.
Вместе с тем врачи отметили, что опасной дозой рентгена является 35 тысяч бананов, съеденных за один раз, – такая доза облучения вызывает лучевую болезнь со смертельным исходом.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
371
Опасен ли рентген для ребенка? Ответил врач
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter