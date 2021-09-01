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ООН: за последние 50 лет из-за опасных климатических явлений погибли 2 млн человек

По меньшей мере 2 млн человек погибли за последние 50 лет в мире в результате бедствий, произошедших на фоне опасных климатических, метеорологических и гидрологических явлений, передает ТАСС.


В докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН, сообщается, что за полвека возросло количество жертв погодных бедствий. Экстремальные погодные явления, как отмечается, возникают в результате изменения климата.

С 1970 по 2019 год в мире зафиксировали как минимум 11 тыс. бедствий, связанных с экстремальными климатическими, метеорологическими и гидрологическими явлениями. Они унесли жизни по меньшей мере 2 млн человек. Ущерб составил 3,64 трлн долларов.

– [За полвека на эти опасные явления] пришлось 50% всех бедствий, 45% всех зарегистрированных смертей и 74% всех зарегистрированных экономических потерь, – уточняется в докладе.

Как минимум 91% случаев с жертвами зарегистрировали в развивающихся странах. Первую строчку по количеству погибших занимают засухи, в результате которых выявили свыше 650 тыс. летальных исходов. По меньшей мере 577 тыс. жизней унесли штормы, как минимум 58 тыс. – наводнения, свыше 55 тыс. – экстремальные температуры.

Фото: БЕЛТА
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