Организация Объединенных Наций готова помочь Кыргызстану в стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Соответствующее заявление сделал постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело во время встречи с и.о. главы Госкомитета нацбезопасности республики Омурбеком Суваналиевым, пишет ТАСС.
"Ожиело выразил обеспокоенность ООН сложившейся ситуацией в Кыргызстане и готовность оказать необходимую помощь и поддержку республике для стабилизации общественно-политической обстановки", – сообщили в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана.
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ООН выразила готовность помочь Кыргызстану в стабилизации общественно-политической ситуации
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