Также Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет напомнила о необходимости не допускать нанесения вреда гражданскому населению и инфраструктуре, пишет ТАСС.
– Я напоминаю сторонам конфликта о том, что они должны придерживаться взятых на себя обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом о защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, – отметила Бачелет.
Она добавила, что стороны должны избегать применения оружия взрывного действия, которое обладает широкой поражающей силой, в жилых районах. Также Бачелет заявила, что Армении и Азербайджану нужно прекратить использование кассетных боеприпасов.
Как уточнила Верховный комиссар, тревогу вызывает и факт ведения боевых действий во время пандемии коронавируса. Она призвала обеспечить доступ жителей к охране здоровья.
Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, странами-сопредседателями в которой являются Россия, Франция и США. Ситуация в регионе обострилась 27 сентября.
Фото: БЕЛТА
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ООН призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе к соблюдению гуманитарного права
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