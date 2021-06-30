Ущерб сфере туризма, нанесенный пандемией COVID-19, может привести к тому, что в этом году мировой ВВП потеряет от $ 1,7 до 2,4 трлн. Такой прогноз содержится в сегодняшнем докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), представленном в Женеве, информирует ТАСС.
– Восстановление международного туризма планируется во второй половине этого года, однако согласно докладу ЮНКТАД в 2021 году все еще ожидаются потери от $ 1,7 до 2,4 трлн в сравнении с 2019 годом, – отметили эксперты.
В докладе описаны возможные варианты развития событий. Согласно наиболее пессимистичному варианту, число международных поездок сократится на 75% в этом году. В таком случае сектор туризма потеряет $ 948 млрд, а мировой ВВП – $ 2,4 трлн. Вторая гипотеза базируется на предполагаемом уменьшении количества международных туристических поездок на 63%. Третий сценарий подразумевает, что на 75% станет меньше посещений стран с низким уровнем вакцинации от коронавируса, а в государствах, где большая часть населения сделала прививки, турпоток сократится на 37%. По второму сценарию потери мирового ВВП прогнозируются на уровне $ 1,7 трлн, а по третьему – 1,8 трлн.
В докладе подчеркивается, что кампания вакцинации оказывает немалое влияние на туризм. В государствах с высоким уровнем охвата прививками потери экономики будут меньше, чем в государствах, где вакцинация идет медленно или только началась.
– Скорее всего, сектор туризма быстрее восстановится в странах с высоким уровнем вакцинации, таких как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США", – указывают эксперты. Они считают, что этот сектор достигнет показателей, которые были до пандемии коронавируса, только в 2023 году или даже позже.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1615
ООН: потери экономики из-за спада в секторе туризма в 2021 году могут достичь $ 2,4 трлн
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter