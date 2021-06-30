Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. ООН: потери экономики из-за спада в секторе туризма в 2021 году могут достичь $ 2,4 трлн

ООН: потери экономики из-за спада в секторе туризма в 2021 году могут достичь $ 2,4 трлн

Ущерб сфере туризма, нанесенный пандемией COVID-19, может привести к тому, что в этом году мировой ВВП потеряет от $ 1,7 до 2,4 трлн. Такой прогноз содержится в сегодняшнем докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), представленном в Женеве, информирует ТАСС.


– Восстановление международного туризма планируется во второй половине этого года, однако согласно докладу ЮНКТАД в 2021 году все еще ожидаются потери от $ 1,7 до 2,4 трлн в сравнении с 2019 годом, – отметили эксперты.

В докладе описаны возможные варианты развития событий. Согласно наиболее пессимистичному варианту, число международных поездок сократится на 75% в этом году. В таком случае сектор туризма потеряет $ 948 млрд, а мировой ВВП – $ 2,4 трлн. Вторая гипотеза базируется на предполагаемом уменьшении количества международных туристических поездок на 63%. Третий сценарий подразумевает, что на 75% станет меньше посещений стран с низким уровнем вакцинации от коронавируса, а в государствах, где большая часть населения сделала прививки, турпоток сократится на 37%. По второму сценарию потери мирового ВВП прогнозируются на уровне $ 1,7 трлн, а по третьему – 1,8 трлн. 

В докладе подчеркивается, что кампания вакцинации оказывает немалое влияние на туризм. В государствах с высоким уровнем охвата прививками потери экономики будут меньше, чем в государствах, где вакцинация идет медленно или только началась. 

– Скорее всего, сектор туризма быстрее восстановится в странах с высоким уровнем вакцинации, таких как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США", – указывают эксперты. Они считают, что этот сектор достигнет показателей, которые были до пандемии коронавируса, только в 2023 году или даже позже. 

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Жертвами аномальной жары в Канаде стали более 100 человек
МЧС проведет на станции метро «Пушкинская» тактико-специальное учение
Марзалюк: кровавый беспредел литовских карателей шокировал даже немцев
ООН: потери экономики из-за спада в секторе туризма в 2021 году могут достичь $ 2,4 трлн
Как строилось минское метро, которое приняло первых пассажиров 37 лет назад
Три электронных ярмарки вакансий пройдут 30 июня в Беларуси
ВОЗ: более 2,6 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю
В Беларуси вырос спрос на услуги по оздоровлению детей: за первую смену в лагерях отдохнули почти 200 тысяч школьников
29 июня после реконструкции в Минске распахнула двери легендарная баня № 1
Около 500 любителей бега поучаствуют 4 июля в Брестском полумарафоне
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бывший сын своего народа
Футбольный эпос на все времена
В Чехии около 30 тыс. семей остались без света из-за ливней
Сегодня пройдет заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации
Более 10,5 тыс. абитуриентов планируют сдать ЦТ по химии
Лукашенко отметил значимую роль экономических органов Беларуси в динамичном развитии страны
15 июля на «Славянском базаре в Витебске» – концерт оркестра под управлением Михаила Финберга с хитами артистов, обладателей именных «васильков» на Площади звезд
63-летняя Шэрон Стоун показала себя в бикини и удивился даже пес
Занято: варан напугал посетителя общественного туалета в Африке (Видео)
Футболисты Украины стали последними  четвертьфиналистами чемпионата Европы
У берегов Франции спасли более 40 мигрантов, пытавшихся пересечь Ла-Манш
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Кильватерные следы
Врач, прокурор и географ: кто они — участники Республиканского бала выпускников
В Великобритании за сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса
VIII Форум регионов Беларуси и России: итоги первого дня
Александра Саснович вышла во второй круг Уимблдонского турнира
Демонстранты в Колумбии свалили статую Колумба
Кто и зачем создает информационный шум вокруг контрабандистов?
Гороскоп на 1 июля
SpaceX перенесла запуск ракеты с микроспутниками
Госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси продлено до 23 сентября
"Мешков Брест" получил право сыграть в гандбольной Лиге чемпионов
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Ночь, луна и саксофон
Промысловый улов рыбы в Витебской области в I квартале увеличился почти на 30%
Егор Герасимов победил на старте Уимблдонского турнира
Англичане обыграли немцев и вышли в четвертьфинал Евро-2020
Главы и представители МИД G20 приняли декларацию о продбезопасности
Ничего себе: сестры-близняшки не знали друг о друге, пока случайно не встретились в супермаркете
Конференция по современному востоковедению объединит в БГУ около 70 ученых из семи стран
Фотофакт. Во Дворце Независимости проходит Республиканский бал выпускников вузов
В Чехии выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "Лямбда"
Иммунолог рассказал, как бороться с частым симптомом аллергии
Почему водоемы могут быть опасны для собак в жару? Отвечают ветеринары
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бульон в головах
Голодная трехлетняя девочка случайно заказала доставку 100 порций лапши
На Консультативном межэтническом совете при Уполномоченном по делам религий и национальностей обсудили актуальные вопросы межнациональных отношений
В Несвиже рассказали, кто и зачем приезжает на «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов»
Авторы