ООН: последствия изменений климата могут оказаться хуже пандемии

По его словам, принимаемые сегодня решения обозначат направление развития человечества на ближайшие тридцать лет и дольше.Так, для удержания повышения температуры в пределах 1,5 градусов (как требует Парижское соглашение), к 2030 году объемы выброса парниковых газов необходимо сократить вдвое, а еще через 20 лет – достичь «углеродной нейтральности». То есть объем выбросов углекислого газа не должен превышать объемов, поглощаемых океанами и лесами.– прокомментировал глава ООН.Он также уверен: объединившись и проявляя солидарность, можно победить вирус и найти выход из социально-экономического кризиса.Гутерриш пояснил, что все больше стран берут на себя обязательства достичь углеродной нейтральности к 2050 году, в том числе и весь Евросоюз, который учел данную цель и при разработке стратегии восстановления после пандемии.О своем стремлении добиться нулевого уровня эмиссий к середине века сообщили Великобритания, Япония, Южная Корея и еще порядка 110 стран. Китай планирует прийти к этому к 2060 году.