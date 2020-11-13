Если не сдерживать изменение климата, последствия пандемии померкнут на фоне климатических угроз. Об этом проинформировал генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает Центр новостей ООН.
По его словам, принимаемые сегодня решения обозначат направление развития человечества на ближайшие тридцать лет и дольше.
Так, для удержания повышения температуры в пределах 1,5 градусов (как требует Парижское соглашение), к 2030 году объемы выброса парниковых газов необходимо сократить вдвое, а еще через 20 лет – достичь «углеродной нейтральности». То есть объем выбросов углекислого газа не должен превышать объемов, поглощаемых океанами и лесами.
– Наука твердит нам, что если мы не достигнем этих целей, то урон, который наносит экономике, обществу в целом и отдельным людям COVID-19, померкнет на фоне того, что готовит нам климатический кризис, – прокомментировал глава ООН.
Он также уверен: объединившись и проявляя солидарность, можно победить вирус и найти выход из социально-экономического кризиса.
Гутерриш пояснил, что все больше стран берут на себя обязательства достичь углеродной нейтральности к 2050 году, в том числе и весь Евросоюз, который учел данную цель и при разработке стратегии восстановления после пандемии.
О своем стремлении добиться нулевого уровня эмиссий к середине века сообщили Великобритания, Япония, Южная Корея и еще порядка 110 стран. Китай планирует прийти к этому к 2060 году.
Опубликовано:
256
ООН: последствия изменений климата могут оказаться хуже пандемии
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ