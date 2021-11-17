«ООН, откройте глаза!» Белорусы провели пикет возле офиса УВКБ ООН в Минске

Неравнодушные белорусы вышли на пикет возле офиса УВКБ ООН в Минске с призывом обратить внимание на страдания беженцев у линии границы нашей страны с Польшей, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

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Участники акции скандировали «ООН, откройте глаза, помогите беженцам!» и держали плакаты с надписями «Прекратите геноцид на границе», «Какие еще нужны доказательства?», «Куда смотрит международная общественность», «У них отняли страну. Не отнимайте у них будущее».

Один из участников митинга обратился к УВКБ ООН: «Я надеюсь, что международные организации, в том числе ООН, все-таки протрут глаза и увидят, что происходит на белорусско-польской границе, как мучаются женщины, дети, мужчины… И только Беларусь помогает этим беженцам. С поддержкой белорусского народа мы обратим взоры всех международных организаций на эту колоссальную проблему. Хочу напомнить, что это все происходит в век информационных технологий, когда общество уже достаточно развито. И мы видим скотское, низкое, уничижительное отношение к человеку – неважно, какой национальности и вероисповедания. Это просто ужасно. Услышьте нас, пожалуйста!»



Видео: БРСМ