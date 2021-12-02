ООН: около 45 млн человек в мире могут столкнуться с голодом

– уточняется в документе.Для предоставления помощи наиболее нуждающемуся населению мира необходим 41 млн долларов.– говорится в документе.Как уточнил заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, связанный с изменением климата кризис в первую очередь и значительно сильнее бьет по самым уязвимым группам населения. Он добавил, что нестабильность обострилась в некоторых частях мира, и назвал Афганистан, Мьянму и Эфиопию.констатировал он.