ООН: около 45 млн человек в мире могут столкнуться с голодом

Около 45 млн человек из 43 стран мира могут столкнуться с проблемой голода. Это следует из распространенного 2 декабря Глобального гуманитарного обзора на будущий год Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, пишет ТАСС.
"Крайняя бедность вновь растет.<...> Голод остается ужасной перспективой для 45 млн человек в 43 странах", – уточняется в документе.
Для предоставления помощи наиболее нуждающемуся населению мира необходим 41 млн долларов.
"В общей сложности 274 млн человек в мире столкнутся с необходимостью срочной помощи и защиты в 2022 году, что на 17% больше, чем в обзоре за прошлый год. Ожидается, что потребуется 41 млн долларов для предоставления помощи и защиты наиболее нуждающихся 173 млн человек", – говорится в документе.
Как уточнил заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, связанный с изменением климата кризис в первую очередь и значительно сильнее бьет по самым уязвимым группам населения. Он добавил, что нестабильность обострилась в некоторых частях мира, и назвал Афганистан, Мьянму и Эфиопию.
– Пандемия еще не закончилась, бедные страны лишены вакцин, – констатировал он.