ООН, ОБСЕ стали заложниками государств-спонсоров – Хренин

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– сказал он.Министр констатировал: разрушена архитектура международных договоров в области обеспечения безопасности и контроля над вооружениями.Виктор Хренин подчеркнул, что в условиях отсутствия договорных обязательств отдельные страны и частные структуры начали активно проводить исследования в области создания новых видов оружия массового уничтожения., – отметил он.В форуме участвуют министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители международных организаций – СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств. Обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.