ООН обеспокоена применением слезоточивого газа против беженцев на польской границе

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, соответствует ли Конвенции 1951 года о статусе беженцев применение слезоточивого газа польскими силовиками против беженцев, добивающихся прохода через белорусско-польскую границу в Германию, Шабия Манту сказала: "".Официальный представитель сообщила, что УВКБ в курсе сообщений о применении на границе слезоточивого газа.– заключила Шабия Манту.Конвенция о статусе беженцев принята 28 июля 1951 года на Женевской конференции полномочных представителей, созванной по решению Генеральной Ассамблеи ООН. В этом документе было впервые закреплено определение понятия "беженец": это лицо, покинувшее свою страну ввиду обоснованной боязни преследований по "признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений".Согласно конвенции лица, ищущие убежища, не должны подвергаться наказанию за незаконное пересечение границы. Документ подписали 146 государств, в том числе Польша и Германия.