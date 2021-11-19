ООН обеспокоена применением слезоточивого газа против беженцев на польской границе

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность в связи с применением польскими силовиками слезоточивого газа против беженцев на польской границе. Об этом заявила официальный представитель УВКБ Шабия Манту, информирует ТАСС.
Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, соответствует ли Конвенции 1951 года о статусе беженцев применение слезоточивого газа польскими силовиками против беженцев, добивающихся прохода через белорусско-польскую границу в Германию, Шабия Манту сказала: "Согласно международному праву любое использование силы правоохранительными органами должно соответствовать принципам необходимости и пропорциональности".
Официальный представитель сообщила, что УВКБ в курсе сообщений о применении на границе слезоточивого газа.
– Использование этих веществ вызывает серьезную озабоченность в том, что касается уважения прав людей, и по поводу их здоровья, – заключила Шабия Манту.
Конвенция о статусе беженцев принята 28 июля 1951 года на Женевской конференции полномочных представителей, созванной по решению Генеральной Ассамблеи ООН. В этом документе было впервые закреплено определение понятия "беженец": это лицо, покинувшее свою страну ввиду обоснованной боязни преследований по "признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений".
Согласно конвенции лица, ищущие убежища, не должны подвергаться наказанию за незаконное пересечение границы. Документ подписали 146 государств, в том числе Польша и Германия.