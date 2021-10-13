ООН направит гуманитарную помощь Афганистану через территорию Узбекистана

, – говорится в сообщении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.В ведомстве отметили, что месяц назад Организация Объединенных Наций запросила 606 миллионов долларов на гуманитарные операции в Афганистане, однако к настоящему времени получено лишь около трети этой суммы., – подчеркнули в УВКБ.Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сейчас работает над созданием логистических центров в приграничных с Афганистаном странах в целях оказания чрезвычайной помощи сотням тысяч внутренних мигрантов в этом государстве. В УВКБ заявили, что число нуждающихся в поддержке афганцев достигло 20 миллионов и с каждым днем становится все больше. Сейчас лишь 5 процентов афганских семей обеспечены нормальным питанием, более половины детей в Афганистане в возрасте до пяти лет недоедают и находятся на грани истощения.