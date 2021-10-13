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  2. ООН направит гуманитарную помощь Афганистану через территорию Узбекистана

ООН направит гуманитарную помощь Афганистану через территорию Узбекистана

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев направит три самолета с гуманитарной помощью в Афганистан через территорию Узбекистана, пишет ТАСС.


«В ближайшее время УВКБ планирует направить три самолета с гуманитарной помощью в город Термез, чтобы через пункт пограничного пропуска «Хайратон» доставить ее автотранспортом в афганский Мазари-Шариф. Первый авиарейс с гуманитарной помощью прибудет в Термез в середине октября», – говорится в сообщении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В ведомстве отметили, что месяц назад Организация Объединенных Наций запросила 606 миллионов долларов на гуманитарные операции в Афганистане, однако к настоящему времени получено лишь около трети этой суммы. «Средства необходимы, чтобы предотвратить полный крах афганской экономики», – подчеркнули в УВКБ.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сейчас работает над созданием логистических центров в приграничных с Афганистаном странах в целях оказания чрезвычайной помощи сотням тысяч внутренних мигрантов в этом государстве. В УВКБ заявили, что число нуждающихся в поддержке афганцев достигло 20 миллионов и с каждым днем становится все больше. Сейчас лишь 5 процентов афганских семей обеспечены нормальным питанием, более половины детей в Афганистане в возрасте до пяти лет недоедают и находятся на грани истощения.
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Фото: РЕЙТЕР
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