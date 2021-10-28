ООН: число беженцев в мире из-за конфликтов достигло рекордного показателя в почти 50 млн

Число внутренне перемещенных лиц в результате конфликтов в мире достигло 48 млн – это наивысший показатель из когда-либо регистрировавшихся. Такую цифру назвала спецдокладчик ООН по внутренне перемещенным лицам Сесилья Хименес-Дамари, передает ТАСС.
Архивное фото
Она отметила, что «в условиях усложняющегося характера вооруженных конфликтов и повсеместного насилия становится все труднее обеспечивать соблюдение международного гуманитарного права и прав человека».
Как подчеркнула спецдокладчик ООН, конфликтные ситуации и насилие в мире также могут усугубляться стихийными бедствиями, приводящими к перемещению населения. А с 2020 года подобным фактором стала и пандемия коронавируса.