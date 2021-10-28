ООН: число беженцев в мире из-за конфликтов достигло рекордного показателя в почти 50 млн

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Она отметила, чтоКак подчеркнула спецдокладчик ООН, конфликтные ситуации и насилие в мире также могут усугубляться стихийными бедствиями, приводящими к перемещению населения. А с 2020 года подобным фактором стала и пандемия коронавируса.