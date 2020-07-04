"Сделано!" В Брестской области в этом году построят 22 тысячи квадратных метров жилья, эксплуатируемого с использованием современных электротехнологий

22 тысячи квадратных метров жилья, эксплуатируемого с использованием современных электротехнологий, построят в 2020 году в Брестском регионе. Об этом в выпуске телепроекта «Сделано!» рассказал главный архитектор Брестской области Александр Жарко.





— Мы первые в республике построили крупнопанельный многоквартирный жилой дом в городе Барановичи, который отапливается с помощью электричества. В текущем году в области будет построено 22 тысячи квадратных метров такого жилья. Что это значит: вы имеете безопасный котел и можете выставлять ту температуру, которую захотите. И платить нужно будет соответственно. Хотите жить "очень тепло" — следите за счетчиком, сколько он у вас крутит. Хотите попрохладней — можете сэкономить.