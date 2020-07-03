"Сделано!" Строительная отрасль Беларуси демонстрирует рост по строительно-монтажным работам в 107,7%

Об этом в выпуске телепроекта «Сделано!» заявил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.





— Сегодня строительная отрасль демонстрирует хороший результат. По результатам работы за текущий год мы подросли по вкладу в ВВП, демонстрируем хороший рост и по строительно-монтажным работам — 107,7%. Я думаю, что такая тенденция будет сохраняться и впредь. Будем двигаться дальше по либерализации нашего нормотворчества. Сейчас заканчиваем работу над своим собственным строительным кодексом и работаем, как и другие ведомства, над цифровой модернизацией. Все в конечном итоге делается для гражданина республики: это и новые рабочие места, и объекты здравоохранения. Все что ни делается в конечном итоге направлено на комфорт жителей.