ОНТ анонсировал громкое расследование о действиях преступной группировки

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Журналисты телеканала ответят на вопрос, кто собирался превратить нашу страну в поле боя. Раскроют и детали. Например, откуда везли оружие и взрывчатку. А самое главное – расскажут, как КГБ смог предотвратить теракт.Расследование покажут в рамках проекта «Тротил протеста» в понедельник и во вторник вечером в эфире ОНТ.