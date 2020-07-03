"Сделано!" 40% жилья в республике строится для нуждающихся в улучшении жилищных условий — Минстройархитектуры

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий в Беларуси строится 40% жилья. Об этом в выпуске телепроекта «Сделано!» заявил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.





— 40% от общего ввода в строй жилья — это жилье для нуждающихся в улучшении жилищных условий. По результатам прошлого года для многодетных семей было построено 1,5 миллиона квадратных метров. Такая же тенденция сохранится и в текущем году. Мы максимально расширяем круг возможностей, чтобы каждый гражданин получил удобную и комфортную для себя квартиру. У нас один из наиболее хороших показателей по обеспеченности жильем: мы занимаем 2-е место среди стран СНГ, 27,8 квадратного метра на одного человека, согласно данным за прошлый год.