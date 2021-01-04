Предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершит сегодня онлайн-молебен об исцелении больных.
Как сообщили в Белорусском экзархате, богослужение пройдет в 6-й городской клинической больнице Минска. Особые молитвы будут вознесены и обо всех тружениках медицинских учреждений.
Прямую интернет-трансляцию молебна, который начнется в 15:00, будет вести официальный YouTube-канал телеканала СТВ. Перейти на канал можно по ссылке, указанной на официальном портале Белорусской православной церкви church.by. Любой пользователь, желающий помолиться о здоровье своем и своих близких, укрепиться духовно в борьбе с недугом, может подключиться к трансляции.
Фото: БЕЛТА
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Онлайн-молебен об исцелении больных совершит сегодня Митрополит Минский и Заславский Вениамин
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