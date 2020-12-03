Онлайн-лекция о птицах пройдет 9 декабря, начало – в 19:00, сообщает «Ахова птушак Бацькаўшчыны».
Часовую лекцию проведет орнитолог Семен Левый, после чего специалист ответит на вопросы гостей. Например, он расскажет, какие птицы обитают в столице, поведает об особенностях синантропных видов и поделится секретами, как делать учеты птиц.
Организаторы отмечают, что количество мест ограничено. Чтобы принять участие, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте организации.
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Онлайн-лекция о птицах пройдет в Минске
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Фото: Алексей МАТЮШ