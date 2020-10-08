Онлайн-акция «Перакладаем Ясеніна» стартовала в БГУ

Она призвана простимулировать у студентов и сотрудников университета интерес к иностранным языкам, а также содействовать творческому самовыражению и популяризации культурно-исторических ценностей, сообщили sb.by в пресс-службе БГУ.
Перевести стихотворения поэта предлагается на белорусский или любой другой язык. Если он будет экзотическим, специалиста, который сможет оценить работу переводчика по достоинству, будут искать среди профессорско-преподавательского состава БГУ. Критериями оценки станут стилистическая грамотность, сохранение семантической структуры произведения, разнообразие переводческих приемов, стиль и художественная насыщенность перевода, наличие художественно-выразительных средств, отсутствие грамматических, лексических и прочих ошибок.
Конкурс приурочен к 125-летию со дня рождения русского поэта.
– Есенина для проведения акции мы выбрали, потому что он один из тех авторов, чье творчество гарантированно может объединить студентов. Кстати, это они и предложили его кандидатуру, – рассказала организатор клуба любителей художественного слова «КЛУмБа» Фундаментальной библиотеки БГУ Екатерина Ровдо.
«КЛУмБа» и занимается проведением конкурса. Для организаторов такой опыт станет первым.
Переводы всех участников опубликуют в аккаунтах клуба в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. Лучшие работы оформят в цикл видео, посвященных творчеству поэта. Его «КЛУмБа» намерена разместить на своем YouTube-канале.
– В начале года планировалось к юбилею поэта провести викторину или творческий баттл между факультетами, но в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки решили организовать мероприятие в дистанционном формате, – уточнила Екатерина Ровдо. – Но просто выкладывать видео чтения стихов… Такое уже много где было. Поэтому мы решили сделать акцент на переводе.
Поучаствовать в акции могут студенты и сотрудники БГУ. Работы принимаются до 31 октября включительно по электронной почте Shkironak@bsu.by с указанием личных данных.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович