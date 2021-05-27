Такой редкий, но агрессивный вид рака, как меланома, окружен множеством мифов. Правда ли то, что говорят об этом заболевании, рассказал врач-онколог Александр Серяков. Его слова передает «АиФ».
Медик подчеркнул, что не любая злокачественная опухоль является меланомой. На нее приходится около 4% случаев рака.
Что касается факторов риска развития меланомы, Серяков перечислил следующие: воздействие ультрафиолета, генетическая предрасположенность и наличие большого числа родинок.
Онколог развеял миф о том, что меланома – это большая выпуклая родинка черного цвета. По словам эксперта, она может быть разных форм, размеров и цветов.
Также врач рассказал, что меланомы могут появиться и у смуглых людей. Кроме того, они проявляются не только на коже, но и на слизистых. Больший риск развития меланомы – в пожилом возрасте.
Главный признак опасного перерождения родинки – изменение ее цвета или размера. Серяков обратил внимание, что другим симптомом может быть появление и быстрый рост новой родинки на теле, поэтому надо вести строгий учет всех образований.
Фото: pixabay.com
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Онколог развеял основные мифы о меланоме
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