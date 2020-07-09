Онколог рассказал, влияют ли сети 5G на развитие рака

pixabay.com

По словам врача, основываясь на информации исследователей, 5G в диапазоне 24 ГГц или выше использует более высокие частоты, чем 4G, и в результате некоторые сигналы 5G не могут распространяться на большие расстояния. В отличие от сигналов 4G.Из-за этого пошли слухи о возможном отрицательном влиянии мобильных сетей 5G на здоровье человека. Это объясняется якобы повышением воздействия радиочастотных электромагнитных полей, которые могут повреждать клеточные мембраны.Однако в настоящее время единственное последствие влияния радиочастот высокой мощности на человека, которое достоверно подтверждено научными работами, – это повышение температуры тела.Как отмечает специалист, нет точных доказательств того, что влияние радиочастотных волн от вышек сотовой связи приводит к каким-либо заметным последствиям для организма. Но это не значит, что радиочастотные волны от вышек сотовой связи являются абсолютно безвредными.Большинство экспертных организаций сходятся на том, что нужны дополнительные исследования, чтобы помочь выяснить это, особенно в отношении любых возможных долгосрочных последствий, отметил Иван Карасев.