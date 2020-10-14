Коротко – вредные. А именно: курение, злоупотребление спиртным и жевание различных смесей. Об этом заявил хирург-онколог Михаил Мяснянкин, его слова передает РИА Новости.
Врач также уточнил, что риск развития онкологического заболевания повышают хронические инфекции полости рта, повреждение слизистой оболочки и язвы во рту.
Также Михаил Мяснянкин напомнил основные симптомы, сигнализирующие о наличии рака языка. В начале развития заболевания во рту появляются узелки, трещины, могут наблюдаться неприятные ощущения в области слизистой оболочки органа. Если запустить болезнь, к симптомам добавится неприятный запах изо рта.
Онколог посоветовал немедленно обратиться к специалистам, если вы отмечаете у себя какой-либо из вышеперечисленных признаков.
Фото: pixabay.com
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Онколог рассказал, какие привычки могут привести к раку языка
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