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  2. Онколог рассказал, как выявить рак на ранней стадии, если он развивается бессимптомно

Онколог рассказал, как выявить рак на ранней стадии, если он развивается бессимптомно

Для обнаружения онкологии на ранней стадии следует обратить внимание на изменения, которые происходят в организме человека. На развитие опасного заболевания могут указывать быстрая утомляемость, постоянная слабость, снижение работоспособности, а также появление на коже нехарактерных образований. Об этом в программе "О самом главном" рассказал врач-онколог, нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор Григорий Кобяков.


– Следует обратить внимание на изменения состояния организма. Некоторые симптомы, например необычные образования или изменения на коже, можно обнаружить самостоятельно. Тревожным сигналом являются изменения в глотании, появление затруднений при акте дефекации или мочеиспускании, – сказал специалист.

Врач призвал обратить внимание на подобные изменения в организме и при их наличии обратиться за помощью к медику.

Кроме того, ранним признаком онкологии может являться налет на языке.

– Симптом свидетельствует об определенных изменениях в желудочно-кишечном тракте. Если вас что-то тревожит, например неприятный вкус или налет, то необходимо обследовать желудок и двенадцатиперстную кишку. Обязательно нужно обратиться к гастроэнтерологу или онкологу с намерением пройти гастроэнтероскопию, – отметил Григорий Кобяков.

Вместе с тем среди возможных признаков развития рака онколог назвал диарею, белый стул, снижение аппетита и резкое похудение.

Фото: pixabay.com
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