Для обнаружения онкологии на ранней стадии следует обратить внимание на изменения, которые происходят в организме человека. На развитие опасного заболевания могут указывать быстрая утомляемость, постоянная слабость, снижение работоспособности, а также появление на коже нехарактерных образований. Об этом в программе "О самом главном" рассказал врач-онколог, нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор Григорий Кобяков.
– Следует обратить внимание на изменения состояния организма. Некоторые симптомы, например необычные образования или изменения на коже, можно обнаружить самостоятельно. Тревожным сигналом являются изменения в глотании, появление затруднений при акте дефекации или мочеиспускании, – сказал специалист.
Врач призвал обратить внимание на подобные изменения в организме и при их наличии обратиться за помощью к медику.
Кроме того, ранним признаком онкологии может являться налет на языке.
– Симптом свидетельствует об определенных изменениях в желудочно-кишечном тракте. Если вас что-то тревожит, например неприятный вкус или налет, то необходимо обследовать желудок и двенадцатиперстную кишку. Обязательно нужно обратиться к гастроэнтерологу или онкологу с намерением пройти гастроэнтероскопию, – отметил Григорий Кобяков.
Вместе с тем среди возможных признаков развития рака онколог назвал диарею, белый стул, снижение аппетита и резкое похудение.
Фото: pixabay.com
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Онколог рассказал, как выявить рак на ранней стадии, если он развивается бессимптомно
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