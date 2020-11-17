Главный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов поделился, как снизить риск развития рака и как распознать заболевание на ранних стадиях, сообщает РИА Новости.
Фото: line-med.com
Прежде всего врач призвал отказаться от таких вредных привычек, как курение и употребление спиртного.
– Все знают, что курение вредит. При злокачественных новообразованиях курение влияет на развитие 16 видов рака, – обозначил он.
Нагуманов напомнил: чрезмерное употребление алкоголя может спровоцировать развитие опухолей полости рта, ЖКТ и гортани.
Специалист считает, что нужно уделять внимание своему питанию и контролировать вес.
– Нужно обеспечить себя адекватной физической нагрузкой как минимум в течение 30 минут в день, – рассказал онколог.
Специалист также не рекомендует длительное пребывание на солнце с открытыми участками тела. Он советует быть внимательными и соблюдать правила безопасности на работе и дома, где возможен контакт с бытовой химией.
– Даже следование этим простым правилам может снизить риск развития любого злокачественного образования на 30%, –подвел итог Эдуард Нагуманов.
Эксперт считает необходимым регулярно обследоваться и участвовать в скрининговых программах. Данные виды диагностики позволяют в 70% случаев выявить рак на ранних стадиях, когда еще присутствует высокая вероятность избавиться от недуга.
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Онколог рассказал, как не заболеть раком
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