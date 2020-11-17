Онколог рассказал, как не заболеть раком

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Прежде всего врач призвал отказаться от таких вредных привычек, как курение и употребление спиртного.– обозначил он.Нагуманов напомнил: чрезмерное употребление алкоголя может спровоцировать развитие опухолей полости рта, ЖКТ и гортани.Специалист считает, что нужно уделять внимание своему питанию и контролировать вес.– рассказал онколог.Специалист также не рекомендует длительное пребывание на солнце с открытыми участками тела. Он советует быть внимательными и соблюдать правила безопасности на работе и дома, где возможен контакт с бытовой химией.–подвел итог Эдуард Нагуманов.Эксперт считает необходимым регулярно обследоваться и участвовать в скрининговых программах. Данные виды диагностики позволяют в 70% случаев выявить рак на ранних стадиях, когда еще присутствует высокая вероятность избавиться от недуга.