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Онколог перечислил обследования, которые нужно проходить регулярно

С целью профилактики предраковых заболеваний и ранней диагностики опасных недугов, медики рекомендуют регулярно делать обследования. Какие именно – рассказал онколог Игорь Хатьков, чьи слова передает РИА Новости.


Врач подчеркнул, что женщинам необходимо «с 21 года обязательно посещать гинеколога с целью осмотра шейки матки и профилактики предраковых заболеваний и ранней диагностики. С 39 лет – маммография, если ничего не беспокоит, то раз в три года».

Мужчинам в возрасте от 45 лет медик посоветовал регулярно сдавать анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген).

Также Хатьков добавил, что, вне зависимости от пола, после 50 лет рекомендовано сдать анализ кала на скрытую кровь либо сделать гастроколоноскопию, которая позволяет выявлять опухоль толстой кишки. 

«Также к скрининговым исследованиям относится КТ легких, которую необходимо делать всем людям, у которых есть стаж курения от 10 лет. Стандартные показания: пачка в день в течение 10 лет – и КТ легких для скрининга показано даже тем людям, которые бросили курить несколько лет назад», – отметил медик.

Фото: pixabay.com
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