Беженка о событиях на польской границе: "Они распылили газ на меня и детей, разве это демократия?"

Гражданка Ирака Бенья вчера оказалась в эпицентре событий, которые разворачивались возле международного пограничного пункта «Брузги» на белорусско-польской границе. Семья Беньи, как и сотни других семей, пришла к воротам Польши, чтобы запросить убежища, поскольку находиться больше в своей стране для них было небезопасно. Но вместо предоставления права на запрос убежища польские правоохранители распылили в отношении Беньи, ее детей, мужа и сотен других людей перцовый газ.
– Мы вместе с мужем и детьми теперь живем в логистическом центре. Мы попали сюда одними из первых, поэтому обосновались в первом ряду. Мы также одними из первых получили матрасы и медицинскую помощь, это было очень важно для нас. Здесь намного лучше, чем в лесу. Мы наконец смогли хорошо отдохнуть, снять куртки. Если бы не дети, мы бы остались в лагере. Потому что все мы здесь не понимаем, почему нас не впускают в Польшу. Они распылили газ на меня и моих детей – разве это демократия? Это было страшно. Мы решили, что останемся здесь столько, сколько сможем. Здесь хорошие условия. Я не хочу становиться нахлебником в Европе. Я талантливый специалист, много лет работаю в индустрии красоты. В Ираке у меня был свой салон маникюра, однако местная мафия приказала мне его закрыть. Но я не теряю надежды начать свое дело в другой стране.