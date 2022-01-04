Вот письмо из ЛандОна, там про санкции против меня. В переводе на нормальный язык это означает нарушение моих прав как гражданина и журналиста. Это от них мне. А вот болт. Это от меня им.





«Ну как тебе там, под санкциями?» – спрашивают друзья. Да нормально. Ни холодно ни жарко. Напомню, из последнего: британские власти ввели ограничения против пяти журналистов белорусских государственных СМИ – Андрея Кривошеева, Сергея Гусаченко, Андрея Муковозчика, меня и Григория Азаренка. Компания, в общем, вышла замечательная. А сколько в этих списках других достойных людей! Теперь, значит, нам табу на въезд и заморозка активов.

В британском МИД уточнили: приняли пятый пакет пакетов вместе с властями ЕС, США и Канады. В ЛандОне полагают, что мы «пропагандисты, сыгравшие ключевую роль в распространении дезинформации в Беларуси», ну и прочая чушь.

И вот пишут мне, значит, с этого самого острова на северо-западе Европы, из Великобритании. Открываю конверт и сразу так свободой слова, демократией попахивать стало! Но я ж человек упертый, продолжаю. Кстати, в названии министерства иностранных дел и международного развития Великобритании слова «международное развитие» лучше заменить на «международного давления». Надо бы королеве подкорректировать. Да и бумага у них там, в Лондоне, совсем плохенькая. Тощая, желтая. Вы б, королева, сказали, я б вам нашей, качественной выслала.

«Людмила ГЛАДКАЯ», пишут мне оттуда, «пропагандист режима Лукашенко». Знаю, спасибо. Это честь для меня – служить столь великому человеку, исторической личности, мудрому правителю и настоящему Батьке своего народа! Горжусь, слышите, вы, королева, что могу быть полезной родной Беларуси и белорусскому народу. Горжусь оказанным мне Главой государства доверием.

Вам там, в Лондоне, и прочим так скажу: обязуюсь принимать более активное участие в подавлении «гражданского« общества» и «демократической оппозиции», принижать и дискредитировать «независимых журналистов», сторонников оппозиции», жесточайше поддерживать правящий рэжым и по возможности продолжать допросы.

А болтов у меня на все ваши письма хватит.

Кстати, новый паяльник (пытальник) присмотрела. Несмотря на ваши санкции, недорого обошелся. Это чтобы каждый новый допрос проходил ярче предыдущего и с огоньком.

«А при чем здесь вообще Британия?» – спросите вы. Какое ей дело до наших внутренних дел? И вы абсолютно правы. Ладно, шут с ней, с этой Британией. Говорят, тамошняя политическая система совсем больна. А на больных, как известно, не обижаются.

К слову, надо бы письмецо на новичок-с проверить.

gladkaya@sb.by

