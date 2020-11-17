Она отправит вас в детство. Рецепт творожной запеканки

Многие взрослые с теплотой вспоминают времена детского сада. Пожалуй, самым вкусным воспоминанием того времени будет творожная запеканка – пышная, сладкая и ароматная. Хотите совершить небольшое путешествие в детство? Проще простого! Рецепт той самой запеканки для Вас.
Вкусный и полезный десерт составит идеальную компанию «взрослому» кофе.
Вам понадобится:
- Творог 400 гр
- Сметана 2 ст.ложки
- Сахар 4 ст.ложки
- Манка 0,5 стакана
- Сода щепотка
· 1. В манку добавить сметану, щепотку соды, размешать и оставить на 20 мин.
· 2. В творог добавить яйца, сахар и манку со сметаной.
· 3. Тщательно перемешать до однородной массы
· 4. Выложить массу в форму для запекания. Сверху положить тонкие кусочки сливочного масла
· 5. Отправляем в разогретую до 220 С духовку на 30 минут
Приятного аппетита!
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